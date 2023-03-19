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В Киеве заявили, что Канада отправила машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard

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Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания танков Leopard 2.
В Киеве заявили, что Канада отправила машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в украинской армии.

Как передаёт сообщение РИА Новости, Канада отправила Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3.

Они предназначены для обслуживания украинских танков Leopard 2.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление несколькими странами Запада новых пакетов военной помощи для Киева.

15 марта в канадском Минобороны заявили, что Канада приняла решение передать Вооружённым силам Украины ещё 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

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