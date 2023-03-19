Сенатор Пушков напомнил о планах США разместить военных и базу НАТО в Крыму
- РИА Новости
«Не кто иной, как (президент США Джо. — RT) Байден в 2015 году, он ещё был вице-президентом тогда, сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Пушков добавил, что после распада СССР альянс начал стремительно продвигаться к границам России.
Ранее экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский выразил мнение, что Соединённые Штаты хотели бы использовать Крымский полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Чёрного моря.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.
В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.