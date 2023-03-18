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Экс-премьер Словакии Чарногурский: США нужен был Крым для контроля над Чёрным морем

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Соединённые Штаты хотели бы использовать Крымский полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Чёрного моря.
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США нужен был Крым для контроля над Чёрным морем
  • РИА Новости

Об этом заявил экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать её против России и контроля акватории Чёрного моря», — цитирует его РИА Новости.

Он выразил уверенность, что Россия сможет защитить свою территорию.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вскоре после крушения беспилотника в Чёрном море отправили туда ещё один БПЛА MQ-9 Reaper.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с беспилотником США в Чёрном море, заявив, что американцы «вконец оборзели».

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