Экс-премьер Словакии Чарногурский: США нужен был Крым для контроля над Чёрным морем
- РИА Новости
Об этом заявил экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
«США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать её против России и контроля акватории Чёрного моря», — цитирует его РИА Новости.
Он выразил уверенность, что Россия сможет защитить свою территорию.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вскоре после крушения беспилотника в Чёрном море отправили туда ещё один БПЛА MQ-9 Reaper.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с беспилотником США в Чёрном море, заявив, что американцы «вконец оборзели».