Володин: Россию и Зимбабве сближает понимание сущности санкций
- РИА Новости
«Зимбабве хорошо знает, что такое санкции, и нас это сближает», — заявил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что страны становятся сильнее, преодолевая санкции.
«Наша страна выступает за многополярный мир, за справедливое мироустройство», — заключил Володин.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия в отличие от стран Запада никогда не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока.