Володин: Россию и Зимбабве сближает понимание сущности санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального Собрания Зимбабве Джейкобом Мудендой заявил, что две страны объединяет понимание санкций.

«Зимбабве хорошо знает, что такое санкции, и нас это сближает», — заявил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что страны становятся сильнее, преодолевая санкции.

«Наша страна выступает за многополярный мир, за справедливое мироустройство», — заключил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия в отличие от стран Запада никогда не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока.