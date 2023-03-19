Американского сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма на Консервативном форуме обвинили в «разжигании» конфликта на Украине.

Об этом пишет Daily Mail.

Во время выступления Грэма один из зрителей назвал его «ненастоящим консерватором» и обвинил его в «разжигании» украинского конфликта.

«Просто заткнись. Убирайся отсюда!» — ответил Грэм.

Он отметил, что разделяющие консервативные ценности американцы должны поддержать власти США по всем вопросам, в том числе по вопросу поддержки Киева.

13 марта журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

Обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek выразил мнение, что сохранение территориальной целостности Украины не является национальным интересом Соединённых Штатов.