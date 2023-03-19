Guardian: власти США возобновили депортацию россиян
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Об этом сообщает газета The Guardian.
«Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой... чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшего в США россиянина депортировали обратно в Россию.
Как писала Global Times, США намеревались сокрушить Россию при помощи санкций и военных поставок для Украины, но замысел не удался.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что целью западных стран является ликвидация России.