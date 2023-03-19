Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в РФ.

Об этом сообщает газета The Guardian.

«Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой... чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшего в США россиянина депортировали обратно в Россию.

Как писала Global Times, США намеревались сокрушить Россию при помощи санкций и военных поставок для Украины, но замысел не удался.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что целью западных стран является ликвидация России.