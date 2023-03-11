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Global Times: США не могут сломить Россию введением санкций и военной помощью Украине

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США намеревались сокрушить Россию при помощи санкций и военных поставок для Украины, но замысел не удался, пишет газета Global Times.
Global Times: США не могут сломить Россию введением санкций и военной помощью Украине
  • Gettyimages.ru

«Два главных инструмента США и их союзников для сокрушения стран, осмеливающихся бросить вызов их гегемонии, — это их вооружённые силы и экономические санкции. Хотя цель «смены режима» редко достигалась, результат всегда был трагичен для населения. Ни одна из тактик не сработала против России», — говорится в материале.

По словам автора статьи, выгодная для военной промышленности США авантюра с поставкой оружия для ВСУ начинает сталкиваться с недостатком промышленных мощностей стран НАТО.

Издание пишет, что Россия, несмотря на множество наложенных санкций, пострадала не так сильно, как рассчитывали страны Запада.

Ранее ветеран американской армии по имени Эрик, занимающийся подготовкой украинских военных, отметил, что россиян отличает стойкость и упорство.

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