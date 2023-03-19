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Guardian: США поступятся поддержкой Киева в угоду новым политическим интересам

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США готовы будут прекратить поддерживать Украину в случае появления новых политических интересов, заявил обозреватель The Guardian Рандип Рамеш.

«Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Киева столь же условна», — отметил журналист.

По его словам, целью вторжения Соединённых Штатов в Ирак было поддержание господства на Ближнем Востоке: в Белом доме приняли позицию, согласно которой партнёры были «либо с нами, либо против нас». Кроме того, Рамеш напомнил, что Вашингтон готов был расстаться с прежними союзниками для того, чтобы бомбить ближневосточный регион в устраивающей США форме.

Журналист предположил, что аналогичная ситуация складывается и с Украиной — у у «непоколебимой поддержки» Киева так же есть свои границы.

13 марта журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

Ранее обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek выразил мнение, что сохранение территориальной целостности Украины не является национальным интересом Соединённых Штатов.

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