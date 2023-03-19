Узнать больше

Депутат Европарламента Донато поддержала французов, поддерживающих выход Франции из НАТО

Короткая ссылка
Депутат Европарламента от Италии Франческа Донато поддержала протестующих во Франции, которые требуют прекратить поставку оружия на Украину и выход страны из НАТО.

«Скорее выйдем из НАТО!» — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения», — написала она в Twitter, комментируя требование митингующих во Франции о выходе страны из НАТО.

По мнению евродепутата, жители ЕС видят прямую связь между прекращением поставок оружия на Украину и урегулировании конфликта.

В Париже прошёл митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса. В акции под названием «Марш за мир» приняли участие несколько тысяч человек.

5 марта обозреватель Washington Times Майкл Маккена заявил, что неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить