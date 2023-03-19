Депутат Европарламента Донато поддержала французов, поддерживающих выход Франции из НАТО

Депутат Европарламента от Италии Франческа Донато поддержала протестующих во Франции, которые требуют прекратить поставку оружия на Украину и выход страны из НАТО.

«Скорее выйдем из НАТО!» — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения», — написала она в Twitter, комментируя требование митингующих во Франции о выходе страны из НАТО.

По мнению евродепутата, жители ЕС видят прямую связь между прекращением поставок оружия на Украину и урегулировании конфликта.

В Париже прошёл митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса. В акции под названием «Марш за мир» приняли участие несколько тысяч человек.

5 марта обозреватель Washington Times Майкл Маккена заявил, что неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.