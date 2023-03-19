Сербский композитор Райчкович призвал НАТО самораспуститься

Сербский активист и композитор Милош Райчкович призвал США прекратить опосредованную агрессию в адрес России, а НАТО предложил самораспуститься.

«Я проживаю в Нью-Йорке, а сегодня нахожусь здесь, чтобы выразить протест против войны США против России. Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться», — цитирует его РИА Новости.

Райчкович отметил, что альянс ответственен за уничтожение также Ливии и Ирака.

Вместе с этим он высказался в поддержку идеи о самоопределении регионов и привёл в пример новые территории, которые вошли в состав России по результатам референдума.

Обозреватель Лили Байер ранее в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.