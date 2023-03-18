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Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Украине из-за тяжёлого положения ВСУ

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Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли призвала остановить военную помощь Киеву из-за тяжёлого положения украинской армии.
Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Украине из-за тяжёлого положения ВСУ
  • РИА Новости

Видео своего выступления в Европейском парламенте она опубликовала в Twitter.

Ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, депутат заявила, что Киев отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии.

По словам Дейли, слыша возгласы поддержки в безопасности, было бы полезно узнать, «что переживают простые украинцы».

В ноябре депутат французского Национального собрания и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Парижу необходимо перестать помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который пытается развязать «третью мировую войну».

5 марта обозреватель Washington Times Майкл Маккена заявил, что неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.

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