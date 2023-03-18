Захарова: по исторической логике румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что, следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот.

Она обратила внимание на заявление румынского Министерства иностранных дел о том, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский «восстановил научную истину», что укрепит отношения между Кишинёвом и Бухарестом.

Как пояснила в своём Telegram-канале Захарова, молдавский — древний язык молдаван, который упоминается ещё в произведениях XVII века. При этом, по её словам, румынского языка в то время не было, был старорумынский, который правильнее называть, по мнению большинства исследователей, валашским.

«Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот», — отметила дипломат.

16 марта спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что парламент Молдавии одобрил во втором чтении поправки, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский.