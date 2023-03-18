Захарова: по исторической логике румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот
- РИА Новости
Она обратила внимание на заявление румынского Министерства иностранных дел о том, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский «восстановил научную истину», что укрепит отношения между Кишинёвом и Бухарестом.
Как пояснила в своём Telegram-канале Захарова, молдавский — древний язык молдаван, который упоминается ещё в произведениях XVII века. При этом, по её словам, румынского языка в то время не было, был старорумынский, который правильнее называть, по мнению большинства исследователей, валашским.
«Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот», — отметила дипломат.
16 марта спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что парламент Молдавии одобрил во втором чтении поправки, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский.