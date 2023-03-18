Американский конгрессмен Мэтт Гетц призвал Байдена не втягивать США в конфликт на Украине
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Об этом он написал в Twitter.
По его словам, президент США должен прекратить участие страны в конфликте на Украине, прежде чем «подсчёт потерянных долларов превратится в подсчёт погибших американцев».
Гетц добавил, что это то, к чему необходимо стремиться, чтобы снизить риск развязывания мировой войны.
Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти Соединённых Штатов задуматься о собственных военных преступлениях.
Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.