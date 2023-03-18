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Американский конгрессмен Мэтт Гетц призвал Байдена не втягивать США в конфликт на Украине

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Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц призвал американского лидера Джо Байдена не втягивать Соединённые Штаты в украинский конфликт.
Американский конгрессмен Мэтт Гетц призвал Байдена не втягивать США в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, президент США должен прекратить участие страны в конфликте на Украине, прежде чем «подсчёт потерянных долларов превратится в подсчёт погибших американцев».

Гетц добавил, что это то, к чему необходимо стремиться, чтобы снизить риск развязывания мировой войны.

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти Соединённых Штатов задуматься о собственных военных преступлениях.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

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