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Глава МИД Египта: Каир и Анкара намерены нормализовать двусторонние отношения

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Египет и Турция намерены полностью нормализовать двусторонние отношения. Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри.
Глава МИД Египта: Каир и Анкара намерены нормализовать двусторонние отношения
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«У Египта и Турции есть твёрдые намерения восстановить двусторонние отношения», — приводит ТАСС его слова в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам Шукри, Каир и Анкара обладают «политической волей, чтобы начать путь полной нормализации отношений».

Ранее по инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.

Президенты отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».

Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что объём поставок российского зерна в Египет увеличился, несмотря на антироссийские санкции Запада.

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