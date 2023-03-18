Глава МИД Египта: Каир и Анкара намерены нормализовать двусторонние отношения
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«У Египта и Турции есть твёрдые намерения восстановить двусторонние отношения», — приводит ТАСС его слова в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
По словам Шукри, Каир и Анкара обладают «политической волей, чтобы начать путь полной нормализации отношений».
Ранее по инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.
Президенты отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».
Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что объём поставок российского зерна в Египет увеличился, несмотря на антироссийские санкции Запада.