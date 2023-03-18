Госдеп обучит украинских журналистов бороться с «дезинформацией о США и демократии»

Госдепартамент США планирует пригласить украиноязычных журналистов в Соединённые Штаты в рамках стипендиальной программы USA Bridge. Как отмечается в описании проекта, с которым ознакомился RT, участники будут обмениваться опытом с американскими экспертами по вопросам противодействия дезинформации и ведения репортажа из зоны конфликта.

«Одним из наиболее эффективных способов борьбы с дезинформацией о США и демократии является продвижение и поддержка высококачественной, независимой журналистики и открытой и плюралистической медиасреды», — говорится в документе Госдепа.

В ведомстве убеждены, что такая поддержка особенно важна в условиях конфликта на Украине. Как подчёркивается в описании, «дезинформация» со стороны Москвы и других «злонамеренных субъектов» может оказать разрушительное воздействие на моральный дух и социальную стабильность.

Из документа следует, что для участия в проекте будут отобраны журналисты, работа которых ориентирована на украиноязычную аудиторию с Украины, из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии. При этом приоритет предполагается отдать участникам, проживающим на Украине.

Им предстоит сотрудничать с американскими экспертами по вопросам «противодействия дезинформации», а также обмениваться опытом ведения репортажей из зоны конфликта.

В Госдепе рассчитывают, что проект будет способствовать наращиванию связей между американскими и украинскими журналистами, а также подчеркнёт «приверженность США основным демократическим ценностям».

Мероприятия продлятся 36 месяцев. Бюджет инициативы составит $100 тыс.

Ранее стало известно о планах Госдепа выделить $3 млн на «сохранение и защиту» объектов украинского культурного наследия.