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Экономист Вольф предрёк постоянные конфликты в мире из-за желания США сохранить гегемонию

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Профессор экономики Ричард Вольф предрёк бесконечные конфликты в разных частях мира из-за стремления Соединённых Штатов сохранить гегемонию.

Об этом Вольф написал в Twitter.

Он привёл данные, согласно которым доля США в мировом объёме производства с 1991 по 2021 год опустилась с 21 до 15,7%. Вместе с тем доля Китая увеличилась с 4,3 до 18,6%.

По мнению аналитика, эти данные не только приводят к изменению баланса сил в мире, но также становятся причиной усиления желания США развязывать конфликты и вводить санкции против своих геополитических соперников.

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая президентом России Владимиром Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

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