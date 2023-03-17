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Володин об ордере МУС: нападки на Путина расцениваем как агрессию против России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые нападки на российского лидера Владимира Путина расцениваются как агрессия против России.
Володин об ордере МУС: нападки на Путина расцениваем как агрессию против России
  • РИА Новости

«Любые нападки на президента России расцениваем как агрессию против нашей страны», — написал он в Telegram-канале.

По словам Володина, Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий.

«Сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось», — подчеркнул он.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), его решения для Москвы юридически ничтожны.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения Международного уголовного суда (МУС) для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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