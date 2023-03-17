Сенатор Ковитиди: решения МУС для России не имеют абсолютно никакого значения
- РИА Новости
«Решения Международного суда, любые решения, для нас юридически ничтожны. Мы знаем, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с точки зрения правовой. Россия не является участником Римского статута уголовного суда и никаких обязательств не несёт. Поэтому с данным органом Россия не сотрудничает, и любые решения, которые выносятся этим органом, для нас не имеют абсолютно никакого значения», — подчеркнула сенатор.
Представитель российского МИД Мария Захарова ранее также заявила, что никакие решения Международного уголовного суда для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.