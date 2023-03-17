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Сенатор Ковитиди: решения МУС для России не имеют абсолютно никакого значения

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Анастасия Белоусова
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала решение Международного уголовного суда выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Сенатор Ковитиди: решения МУС для России не имеют абсолютно никакого значения
  • РИА Новости

«Решения Международного суда, любые решения, для нас юридически ничтожны. Мы знаем, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с точки зрения правовой. Россия не является участником Римского статута уголовного суда и никаких обязательств не несёт. Поэтому с данным органом Россия не сотрудничает, и любые решения, которые выносятся этим органом, для нас не имеют абсолютно никакого значения», — подчеркнула сенатор.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее также заявила, что никакие решения Международного уголовного суда для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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