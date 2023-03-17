Сенатор Ковитиди: решения МУС для России не имеют абсолютно никакого значения

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала решение Международного уголовного суда выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

«Решения Международного суда, любые решения, для нас юридически ничтожны. Мы знаем, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с точки зрения правовой. Россия не является участником Римского статута уголовного суда и никаких обязательств не несёт. Поэтому с данным органом Россия не сотрудничает, и любые решения, которые выносятся этим органом, для нас не имеют абсолютно никакого значения», — подчеркнула сенатор.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее также заявила, что никакие решения Международного уголовного суда для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.