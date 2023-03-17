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МИД России: США фактически бросают своих бывших афганских союзников на произвол судьбы

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В российском МИД сообщили, что Вашингтон фактически бросает большинство своих бывших афганских союзников на произвол судьбы.
МИД России: США фактически бросают своих бывших афганских союзников на произвол судьбы
  • РИА Новости

В заявлении ведомства сказано, что «бесславный исход» самой продолжительной американской военной кампании продолжает оказывать негативное влияние на жизни десятков тысяч афганских граждан.

«Американская администрация вместо решительных мер поддержки лиц, сотрудничавших с США и НАТО и членов их семей, фактически бросает большинство своих бывших союзников на произвол судьбы», — заявили в российском МИД.

В конце августа в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что власти США должны признать поражение военной кампании в Афганистане: она не принесла азиатской стране ничего, кроме бед и крушения ложных надежд.

6 марта российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что американцы грабительски заморозили афганские банковские активы.

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