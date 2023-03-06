Посол России Жирнов: американцы грабительски заморозили афганские банковские активы

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что американцы грабительски заморозили афганские банковские активы.

Он отметил, что это одна из причин деградации ситуации с безопасностью в стране.

«Потому что американцы грабительски заморозили афганские банковские активы. Они сделали так после того, как сбежали из Афганистана и свернули свои военные базы, откуда просвечивали Россию, Иран и Китай. На этих счетах лежало около $10 млрд — астрономическая сумма для нищей страны, где две трети населения живут на $1 в день», — заявил посол в интервью «Известиям».

Он добавил, что сейчас народ нищает ещё сильнее, так как Афганистан «обложен западными санкциями».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.