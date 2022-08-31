Посольство России: США должны признать поражение военной кампании в Афганистане

Власти США вынуждены признать поражение военной кампании в Афганистане — она не принесла азиатской стране ничего, кроме бед и крушения ложных надежд, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

В дипмиссии напомнили, что год назад завершилась 20-летняя военная кампания США в Афганистане.

«Итоги самой длительной зарубежной войны в истории Соединённых Штатов плачевны... Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением», — говорится в сообщении посольства в Facebook*.

Отмечается, что по прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, которая может стать более смертоносной, чем 20 лет вооружённых столкновений в стране. В российской дипмиссии призвали смягчить страдания афганцев.

«Востребованы огромные суммы на восстановление разрушенной страны. Первым обязательным шагом в этом направлении должно стать безусловное освобождение всех средств Центрального банка Афганистана», — говорится в заявлении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя осудил предложение американской коллеги Линды Томас-Гринфилд «скинуться» на решение проблем Афганистана.

Он подчеркнул, что странам Запада придётся самим платить за свои ошибки.

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