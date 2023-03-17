Berliner Zeitung: на рынки в Польшу регулярно привозят российские овощи

Российские огурцы и помидоры продают на рынках в Польше, несмотря на санкции. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«На польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые везут в страну дешёвые огурцы и помидоры из России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что цена огурцов из России — 55 злотых за 5 кг (чуть более €11).

Газета подчёркивает, что Евросовет разрешает торговлю российскими продуктами в рамках действующих экономических санкций.

Ранее стало известно, что товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, импорт российских товаров оказался на историческом максимуме, в торговле с Москвой появился рекордный дефицит.