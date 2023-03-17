Депутат Белик заявил, что Запад использует методы искажения фактов

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Копенгаген не позволит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

«Судя по всему, для Дании верховенство права — настолько универсальное понятие, что оно применяется крайне избирательно и каким-то непостижимым образом сочетается с отказом допустить до расследования Россию, которой и принадлежат взорванные газопроводы», — отметил парламентарий.

По его словам, Запад использует методы «искажения фактов, инсинуации и муждусобойный подход».

«Но диверсия с «Северными потоками» — это не рядовой случай, который удастся замолчать. Насколько объективным будет расследование Копенгагена в этом вопросе, стоит только догадываться, а обещания Дании о «тщательном расследовании» стоит делить на два, а лучше на то количество стран, которые заинтересованы в том, чтобы скрыть истинное положение дел с «Северными потоками», — считает Белик.

16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его заявление.