Захарова отреагировала на позицию Дании о недопуске России к расследованию по Nord Stream

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Копенгаген не позволит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Она напомнила о высказывании министра, в котором он заявил, что в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, а потому их расследованиям можно доверять.

В свою очередь, Захарова опубликовала фото Ларса во время поездки в Афганистан в 1988 году. В кадре он стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 в окружении моджахедов.

«Видимо, юристы», — пошутила дипломат.

Она привела цитату самого Ларса, в которой говорилось, что Дания поддержала местное население против оккупационной власти и что он не поехал бы в Афганистан, если бы знал, насколько это опасно.

«Ещё не нашла фотографии отважного Ларса в оккупированном в том числе Данией Ираке. Будем искать», — добавила Захарова.

16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал абсурдным тот факт, что Россию не допускают к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».