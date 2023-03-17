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Политик Филиппо считает абсурдным не допускать Россию к расследованию по «Северным потокам»

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Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал абсурдным тот факт, что Россию не допускают к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом Филиппо сказал в беседе с РИА Новости.

«Это просто абсурдно, ведь Россия — собственник этих газопроводов», — подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что российской стороны это расследование касается в первую очередь.

«Не допускать её к участию — это ненормально», — заключил политик.

16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией заявление Дании о недопуске России к расследованию.

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