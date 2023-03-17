Политик Филиппо считает абсурдным не допускать Россию к расследованию по «Северным потокам»
Об этом Филиппо сказал в беседе с РИА Новости.
«Это просто абсурдно, ведь Россия — собственник этих газопроводов», — подчеркнул Филиппо.
Он добавил, что российской стороны это расследование касается в первую очередь.
«Не допускать её к участию — это ненормально», — заключил политик.
16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией заявление Дании о недопуске России к расследованию.