Захарова назвала махинацией заявление Дании о недопуске России к расследованию подрывов СП
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Её слова приводит ТАСС.
«Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, — оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон», — сказала она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 30 км от места диверсий на «Северных потоках» судно «Газпрома» обнаружило столбик, который может быть антенной для активации взрывного устройства.
По его словам, в связи с этим Москва хотела бы получить разрешение от властей Дании на проведение необходимых расследований.