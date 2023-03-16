Захарова назвала махинацией заявление Дании о недопуске России к расследованию подрывов СП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией заявление Дании о недопуске России к расследованию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Её слова приводит ТАСС.

«Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, — оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон», — сказала она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 30 км от места диверсий на «Северных потоках» судно «Газпрома» обнаружило столбик, который может быть антенной для активации взрывного устройства.

По его словам, в связи с этим Москва хотела бы получить разрешение от властей Дании на проведение необходимых расследований.