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МИД назвал вбросом заявления США о «несостоятельности» приостановки Россией участия в ДСНВ

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Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал вбросом заявления американских властей о том, что приостановка Москвой действия ДСНВ юридически недействительна.
МИД назвал вбросом заявления США о «несостоятельности» приостановки Россией участия в ДСНВ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании», — заявил Рябков, его слова приводятся на сайте МИД России.

Рябков пояснил, что США стремятся принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ с целью сохранить возможности по беспрепятственному «просвечиванию» российского стратегического арсенала.

В Госдепартаменте США ранее назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной». 

В Госдепе считают, что Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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