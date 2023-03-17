МИД назвал вбросом заявления США о «несостоятельности» приостановки Россией участия в ДСНВ
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«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании», — заявил Рябков, его слова приводятся на сайте МИД России.
Рябков пояснил, что США стремятся принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ с целью сохранить возможности по беспрепятственному «просвечиванию» российского стратегического арсенала.
В Госдепартаменте США ранее назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной».
В Госдепе считают, что Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.