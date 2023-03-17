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Японский профессор Хаттори: гениальность россиян позволила снизить влияние санкций Запада

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Введённые западными странами санкции в отношении России оказали минимальное влияние на повседневную жизнь российских граждан благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций. Такое мнение выразил профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.

Об этом обозреватель написал в статье для Wedge Infinity.

Автор напомнил о словах работающей в России журналистки Асуки Токуямы, которая заявила, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций».

Хаттори полностью согласился с мнением журналистки, добавив, что оно является авторитетным, поскольку Токуяма живёт в России и общается с россиянами.

Профессор добавил, что российские власти постоянно следят за тем, чтобы жизнь россиян не пострадала от последствий санкций.

Ранее издание Independent писало, что российская экономика чувствует себя намного лучше, чем ожидалось, несмотря на санкции Запада, жизнь простых россиян за год почти не изменилась.

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