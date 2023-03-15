Independent: за год санкций жизнь россиян почти не изменилась
«Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги», — говорится в материале.
Опрошенные автором статьи россияне заявили, что не почувствовали заметных изменений.
Они также отметили, что Россия сталкивалась с более тяжёлыми временами.
В феврале премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что впечатлён результатами российской экономики на фоне оказываемого на Россию давления.