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Independent: за год санкций жизнь россиян почти не изменилась

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Российская экономика чувствует себя намного лучше, чем ожидалось, несмотря на санкции Запада, жизнь простых россиян за год почти не изменилась, заявил журналист издания Independent.

«Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги», — говорится в материале.

Опрошенные автором статьи россияне заявили, что не почувствовали заметных изменений.

Они также отметили, что Россия сталкивалась с более тяжёлыми временами.

В феврале премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что впечатлён результатами российской экономики на фоне оказываемого на Россию давления.

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