Близкие к американским властям средства массовой информации предпринимают попытки отвлечь внимание общественности от результатов расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое провёл публицист Сеймур Херш.

Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

«Журналисты близких к администрации изданий намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море», — говорится в сообщении дипмиссии.

Там подчеркнули, что подобная политика некоторых американских изданий нацелена на отвлечение внимания от результатов расследования Херша.

Кроме того, СМИ стараются «покрыть» заказчиков и исполнителей взрывов на газопроводах, добавили в посольстве.

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах, чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.

Он также назвал чушью версию, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.