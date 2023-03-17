В Париже задержали более 70 человек на митинге против пенсионной реформы
Об этом информирует издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
«По состоянию на вечер четверга на манифестации в Париже полиция задержала 73 человека», — говорится в сообщении.
Издание добавило, что количество задержанных может увеличиться.
16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.
Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.