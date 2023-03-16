Пентагон: США не фиксировали военной помощи России со стороны КНР
Он отметил, что между Россией и Китаем существует тесное торговое партнёрство.
«Но ключевой момент в том, что к настоящему времени мы не видели какой-либо помощи боевыми средствами от Китая России для использования в боевых действиях на Украине», — приводит ТАСС слова Райдера на брифинге.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине.
До этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Китай не поставляет в Россию вооружение.