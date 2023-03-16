Белый дом: США поддерживают с Россией прямые каналы связи

США поддерживают с Россией прямые каналы связи для минимизации риска эскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации», — приводит ТАСС слова Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что американская сторона не хочет вооружённого конфликта с Москвой.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.