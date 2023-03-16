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Bloomberg: США используют супертанкеры для экспорта нефти в Европу

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Соединённые Штаты вынуждены использовать супертанкеры для поставок американской нефти в Европу, так как маленькие суда всё чаще используются для поставок российской нефти в Азию, пишет Bloomberg.
Bloomberg: США используют супертанкеры для экспорта нефти в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Cultura/Leon Sosra

«В этом месяце Европа намерена импортировать рекордное количество американской нефти, всё больше полагаясь на более крупные танкеры, поскольку санкции в отношении российской нефти переворачивают глобальные торговые пути», — говорится в материале агентства.

В декабре Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров сообщил, что цены на поставки российской нефти из Балтийского моря в Индию могут вырасти в 1,5 раза.

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