Bloomberg: США используют супертанкеры для экспорта нефти в Европу
- Gettyimages.ru
- © Cultura/Leon Sosra
«В этом месяце Европа намерена импортировать рекордное количество американской нефти, всё больше полагаясь на более крупные танкеры, поскольку санкции в отношении российской нефти переворачивают глобальные торговые пути», — говорится в материале агентства.
В декабре Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров сообщил, что цены на поставки российской нефти из Балтийского моря в Индию могут вырасти в 1,5 раза.