Bloomberg: стоимость морских перевозок российской нефти резко выросла на фоне санкций ЕС

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Цены на поставки российской нефти из Балтийского моря в Индию могут вырасти в полтора раза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.
Bloomberg: стоимость морских перевозок российской нефти резко выросла на фоне санкций ЕС
  • РИА Новости

Причина роста цен, как указывается в материале, в том, что владельцы танкеров пытаются взимать больше за риск на фоне введения с 5 декабря санкций Евросоюза.

«Средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9—11,5 млн до $15 млн ($20 за баррель)», — сказано в статье.

Также отмечается, что цены могут вырасти из-за меньшего количества доступных судов и необходимости переориентации нефти из России от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо сообщил, что потолок цен на нефть из России начнётся с $60 за баррель.

30 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.

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