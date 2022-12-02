Bloomberg: стоимость морских перевозок российской нефти резко выросла на фоне санкций ЕС
- РИА Новости
Причина роста цен, как указывается в материале, в том, что владельцы танкеров пытаются взимать больше за риск на фоне введения с 5 декабря санкций Евросоюза.
«Средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9—11,5 млн до $15 млн ($20 за баррель)», — сказано в статье.
Также отмечается, что цены могут вырасти из-за меньшего количества доступных судов и необходимости переориентации нефти из России от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке.
Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо сообщил, что потолок цен на нефть из России начнётся с $60 за баррель.
30 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.