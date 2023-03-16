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Глава МИД КНР выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса

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Китай обеспокоен затягиванием кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Глава МИД КНР выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса
  • AP
  • © Libkos

«Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса» — приводит сайт МИД КНР слова министра в ходе телефонной беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он отметил, что также китайская сторона обеспокоена возможностью выхода кризиса из-под контроля.

2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

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