Глава МИД КНР выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса

Китай обеспокоен затягиванием кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса» — приводит сайт МИД КНР слова министра в ходе телефонной беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он отметил, что также китайская сторона обеспокоена возможностью выхода кризиса из-под контроля.

2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.