Глава МИД КНР выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса
- AP
- © Libkos
«Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса» — приводит сайт МИД КНР слова министра в ходе телефонной беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он отметил, что также китайская сторона обеспокоена возможностью выхода кризиса из-под контроля.
2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.
Ранее МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.