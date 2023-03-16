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Путин заявил, что странам Запада придётся покупать репу в России в связи с неурожаем

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Российский президент Владимир Путин предположил, что на фоне текущей ситуации европейцам даже за репой придётся ездить в Россию.
Путин заявил, что странам Запада придётся покупать репу в России в связи с неурожаем
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

В ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин отметил, что руководители западных стран предлагают своим жителям вместо салата и помидоров перейти на репу на фоне сложившихся мировых проблем.

Российский президент подчеркнул, что репа является хорошим продуктом.

«Но и за репой, наверное, тоже к нам придётся ехать», — сказал Путин, добавив, что уровень урожая в России значительно превышает показатели европейских стран.

Также Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны ЕС были суверенными и самостоятельно принимали решения на основе своих национальных интересов.

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