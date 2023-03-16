Путин: Россия заинтересована в том, чтобы страны ЕС сами принимали решения

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны ЕС были суверенными и самостоятельно принимали решения на основе своих национальных интересов.

Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«К сожалению, это не совсем так, а часто совсем не так», — добавил Путин.

Также Путин заявил, что у России очень много друзей в западных странах.