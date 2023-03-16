Путин: Россия заинтересована в том, чтобы страны ЕС сами принимали решения
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны ЕС были суверенными и самостоятельно принимали решения на основе своих национальных интересов.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«К сожалению, это не совсем так, а часто совсем не так», — добавил Путин.
Также Путин заявил, что у России очень много друзей в западных странах.
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