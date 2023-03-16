Путин заявил, что у России очень много друзей в западных странах

Российский президент Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что у России очень много друзей в западных странах.

«У нас очень много друзей в этих странах, очень много», — отметил он.

Также Путин, комментируя западные санкции против России, вспомнил пословицу «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».