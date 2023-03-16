Путин заявил, что у России очень много друзей в западных странах
Российский президент Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что у России очень много друзей в западных странах.
- РИА Новости
«У нас очень много друзей в этих странах, очень много», — отметил он.
Также Путин, комментируя западные санкции против России, вспомнил пословицу «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».
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