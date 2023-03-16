Песков: обломки БПЛА США со дна Чёрного моря поднимут, если сочтут необходимым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные поднимут со дна Чёрного моря обломки американского беспилотника, если сочтут это необходимым.

Об этом он сказал журналистам.

По его словам, данный вопрос является прерогативой военных, поэтому вопросы нужно адресовать им.

Также Песков рассказал, что Москва и Вашингтон проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.