Песков: обломки БПЛА США со дна Чёрного моря поднимут, если сочтут необходимым
- РИА Новости
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Об этом он сказал журналистам.
По его словам, данный вопрос является прерогативой военных, поэтому вопросы нужно адресовать им.
Также Песков рассказал, что Москва и Вашингтон проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.