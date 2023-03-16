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Песков: обломки БПЛА США со дна Чёрного моря поднимут, если сочтут необходимым

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные поднимут со дна Чёрного моря обломки американского беспилотника, если сочтут это необходимым.
Песков: обломки БПЛА США со дна Чёрного моря поднимут, если сочтут необходимым
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом он сказал журналистам.

По его словам, данный вопрос является прерогативой военных, поэтому вопросы нужно адресовать им.

Также Песков рассказал, что Москва и Вашингтон проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

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