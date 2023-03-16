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Песков сообщил о контактах по военной и дипломатической линиям при инциденте с БПЛА США

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Россия и Соединённые Штаты проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил о контактах по военной и дипломатической линиям при инциденте с БПЛА США
  • РИА Новости

«Каналы связи были задействованы», — рассказал он.

Песков напомнил, что состоялись контакты и по линии военных, и по дипломатической линии.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве отмечали, что в результате резкого маневрирования дрон перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

15 марта провели переговоры министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин.

По информации российского оборонного ведомства, особое внимание министры уделили обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского беспилотника над Чёрным морем.

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