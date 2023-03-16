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AT: возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США

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Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном можно назвать поражением США.
AT: возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Luo Xiaoguan

Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения... стали для Америки ошеломляющим поражением», — отметил он.

По словам Лифсона, возобновление дипотношений угрожает основам дипломатического влияния США на Ближнем Востоке и во всём мире.

Ранее в МИД КНР сообщили, что китайские власти продолжат оказывать содействие нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

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