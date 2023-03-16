AT: возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США
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Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения... стали для Америки ошеломляющим поражением», — отметил он.
По словам Лифсона, возобновление дипотношений угрожает основам дипломатического влияния США на Ближнем Востоке и во всём мире.
Ранее в МИД КНР сообщили, что китайские власти продолжат оказывать содействие нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией.