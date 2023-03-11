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МИД КНР: Пекин намерен помогать нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией

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Китайские власти продолжат оказывать содействие нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией.
МИД КНР: Пекин намерен помогать нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил МИД КНР.

«Китай ожидает, что Саудовская Аравия и Иран будут укреплять диалог. КНР готова продолжить оказывать этому позитивное и конструктивное содействие», — говорится в заявлении.

Уточняется, что устранение разногласий между Тегераном и Эр-Риядом «благоприятно повлияет» на освобождение стран региона «от внешнего вмешательства».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между агентством и Ираном состоятся через неделю.

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