Узнать больше

Болтон заявил, что президент США Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

Короткая ссылка
Экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины.

«Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит», — написал он в колонке для Wall Street Journal.

По словам Болтона, если Байден верит в официальную позицию США — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — он должен подтвердить её и разработать план для этого. Если нет, то «он должен сказать об этом».

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что западные политики осознают невозможность победы над Россией на поле боя.

11 марта журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill перечислил три причины, почему западные страны могут проиграть в конфликте вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить