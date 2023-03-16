Болтон заявил, что президент США Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

Экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины.

«Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит», — написал он в колонке для Wall Street Journal.

По словам Болтона, если Байден верит в официальную позицию США — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — он должен подтвердить её и разработать план для этого. Если нет, то «он должен сказать об этом».

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что западные политики осознают невозможность победы над Россией на поле боя.

11 марта журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill перечислил три причины, почему западные страны могут проиграть в конфликте вокруг Украины.