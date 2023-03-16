Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты
Об этом информирует Министерство обороны Японии.
В ведомстве подчеркнули, что пуск ракеты нарушает соответствующие резолюции Совета безопасности ООН.
«Наша страна заявила Северной Корее решительный протест и подвергла резкому осуждению», — передаёт сообщение РИА Новости.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.