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Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

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Япония заявила Северной Корее решительный протест в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом информирует Министерство обороны Японии.

В ведомстве подчеркнули, что пуск ракеты нарушает соответствующие резолюции Совета безопасности ООН.

«Наша страна заявила Северной Корее решительный протест и подвергла резкому осуждению», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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