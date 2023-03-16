Reuters: материнская компания Silicon Valley Bank рассматривает вариант банкротства

Материнская компания обанкротившегося Silicon Valley Bank — SVB Financial Group — планирует подать заявление на банкротство в целях защиты интересов кредиторов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В материале сказано, что SVB Financial Group рассматривает вариант продажи активов, чтобы защитить от кредиторов по закону о банкротстве.

13 марта президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в банковском секторе России.