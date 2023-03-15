Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу ход выполнения зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ход выполнения зерновой сделки.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы, как отмечается, Лавров ещё раз подчеркнул необходимость выполнения российской части «Черноморской инициативы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство ежедневно ведёт работу для реализации договорённостей по зерновой сделке.

14 марта российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.