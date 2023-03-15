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Захарова сообщила о ежедневной работе МИД для исполнения договорённостей по зерновой сделке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство ежедневно ведёт работу для реализации договорённостей по зерновой сделке.
Захарова сообщила о ежедневной работе МИД для исполнения договорённостей по зерновой сделке
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Захарова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Она уточнила, что работа ведётся на уровне замглавы МИД России Сергея Вершинина.

«Без этих усилий, наверное, вообще вся картина была бы другая и точно не удовлетворяла бы никого», — подчеркнула она.

Ранее российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что обсуждения по различным аспектам относительно зерновой сделки продолжаются.

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