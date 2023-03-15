Захарова сообщила о ежедневной работе МИД для исполнения договорённостей по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство ежедневно ведёт работу для реализации договорённостей по зерновой сделке.

Об этом, как пишет РИА Новости, Захарова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Она уточнила, что работа ведётся на уровне замглавы МИД России Сергея Вершинина.

«Без этих усилий, наверное, вообще вся картина была бы другая и точно не удовлетворяла бы никого», — подчеркнула она.

Ранее российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что обсуждения по различным аспектам относительно зерновой сделки продолжаются.