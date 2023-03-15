Захарова сообщила о ежедневной работе МИД для исполнения договорённостей по зерновой сделке
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, Захарова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».
Она уточнила, что работа ведётся на уровне замглавы МИД России Сергея Вершинина.
«Без этих усилий, наверное, вообще вся картина была бы другая и точно не удовлетворяла бы никого», — подчеркнула она.
Ранее российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что обсуждения по различным аспектам относительно зерновой сделки продолжаются.