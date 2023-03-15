В ООН сообщили, что обсуждения по различным аспектам зерновой сделки продолжаются

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что обсуждения по различным аспектам относительно зерновой сделки продолжаются.

«Я не буду вдаваться в детали продолжающихся дискуссий. В соглашении участвуют три стороны, мы выступаем в качестве свидетелей», — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

По его словам, Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш прикладывает все усилия, направленные на продление зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.