Остин утверждает, что возможный уход ВСУ из Артёмовска не будет означать поражения Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что возможный уход Вооружённых сил Украины из Артёмовска (Бахмута) не будет означать поражения Киева.

Его заявление приводит ТАСС.

По словам Остина, решение, оставлять украинским войскам город или нет, должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска.

По его словам, идут серьёзные бои в городской промзоне.

До этого Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам.